Российские войска освободили Весёлое в ДНР

Подразделения группировки войск "Центр" освободили Весёлое в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.

Также за минувшие сутки российские войска нанесли точечные удары по логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры противника.

Ещё удалось пресечь две попытки ВСУ прорвать кольцо окружения в Харьковской области. Там в котле оказалась большая группировка противника.

В ежедневной сводке о ходе спецоперации говорится, что силы ПВО сбили семь управляемых авиабомб и 670 беспилотников.