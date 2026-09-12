Путин на саммите БРИКС призвал к расширению Совбеза ООН

Владимир Путин на саммите БРИКС призвал к расширению состава Совета безопасности ООН за счёт стран Глобального Юга. Президент также сказал что страны-участницы БРИКС продолжают укреплять взаимодействие по всем ключевым направлениям, в том числе в политике и безопасности.

Авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно нарастают, а партнёрство выстраивается на принципах равенства и добрососедства, констатировал глава государства. Ещё Путин сказал, что давно назрел вопрос совершенствования МВФ, Всемирного банка и ВТО.

При этом, по мнению, президента, формирование многополярного мира идёт сложно, этому процессу сопротивляются те, кто привык мыслить колониальными категориями и делить мир на "цветущий сад" и "дикие джунгли".

Выступление российского лидера стало одним из самых ожидаемых на саммите в Нью-Дели. По его итогам участники единогласно приняли совместную декларацию. Документ содержит чёткие направления, по которым должны развиваться усилия объединения БРИКС.