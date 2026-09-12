Осенний велофестиваль в Москве объединил любителей и профессионалов

Грандиозный спортивный праздник для любителей активного отдыха: в Москве проходит традиционный осенний велофестиваль. Участники отправились в путь по центральным улицам столицы. Для кого-то веломарафон - отличная возможность испытать свои силы, но большинство вышли на маршрут ради незабываемой атмосферы.

Главное, зачем все приходят на велофестиваль - это возможность проехать по самым красивым улицам Москвы и пообщаться с единомышленниками. Университетская площадь сегодня стала спортивной. Здесь уже по традиции развернули стартово-финишный городок, где можно подкрепиться перед гонкой, выиграть призы от спонсоров и поделиться впечатлениями.

Велозаезд начинается на Воробьёвых горах, уходит на Бережковскую набережную и выводит участников на Садовое кольцо. Трасса сочетает скоростные и рельефные участки. Этот - уже четвёртый общегородской фестиваль - закрывает сезон массовых велостартов. Первые три заезда собрали более 144 тысяч участников. А весенний вообще попал в книгу рекордов по массовости.

"В городе увеличиваются количество велодорожек, станций проката. И всё больше москвичей используют велосипед не в качестве рекреационного транспорта, а уже в качестве повседневного транспорта для регулярных поездок по городу, до работы или учёбы", - говорит Филипп Конюхов, представитель департамента транспорта Москвы.

Фестиваль объединил любителей и профессионалов. Опытные спортсмены стартовали ещё в шесть утра. А днём финишировали участники массового заезда.