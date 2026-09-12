Собянин рассказал о растущей популярности проекта "Учебный день в музее"

Больше 500 тысяч школьников за 9 лет стали участниками столичного проекта "Учебный день в музее". В рамках него можно проводить интерактивные занятия среди экспонатов.

Как сообщил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин в соцсетях, программу для уроков создают специалисты МГПУ, учителя и сотрудники музеев, а город организует бесплатные автобусы. Благодаря таким занятиям дети учатся исследовать, работать с информацией, делать выводы и применять знания на практике.

Участвовать в проекте может любая школа города. Доступны десятки площадок. Самыми популярными в прошлом учебном году стали Музей космонавтики, Московский зоопарк и Музей спорта.