У Калужского шоссе появится полноценный дублёр

В Новой Москве появится дублёр Калужского шоссе. Как сообщил Сергей Собянин, участок от улицы Адмирала Корнилова до Николо-Хованской улицы заработает в 2027 году.

При строительстве дублёра будут скорректированы маршруты наземного транспорта, благодаря чему жители смогут быстрее добираться до станции метро "Корниловская". Ещё значительно улучшится транспортная доступность производственных и логистических предприятий.

Мэр назвал строительство комфортных дорог одним из приоритетов Москвы. Эти работы стали частью национального проекта "Инфраструктура для жизни".