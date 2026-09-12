Мошенники воруют фото россиян и меняют их с помощью ИИ

Мошенники начали использовать компрометирующие фото и видео, созданные искусственным интеллектом. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МВД России.

Аферисты используют реальные фотографии будущей жертвы, размещённые в соцсетях. Они изменяют снимки, а затем угрожают распространить их среди знакомых. Для того, чтобы этого не произошло, преступники требуют перевести им деньги.

Ещё злоумышленники используют дипфейки для создания обращений чиновников с призывом вложить деньги в какой-либо выгодный проект, перейти по ссылке или сообщить личные данные.

В МВД предупредили россиян, что фейковые фото и видео выглядят убедительно. Гражданам следует соблюдать осторожность.