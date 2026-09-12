Россия второй год добивается разрешения на ввоз жирафов из ЮАР

Минсельхоз второй год добивается разрешения от ЮАР на ввоз в Россию жирафов. Об этом глава ведомства Оксана Лут рассказала "Вестям" на полях саммита БРИКС.

"Бегаем уже второй год за представителями ЮАР, чтобы они дали нам хоть одного жирафа, чтобы мы его как-то проверили и привезли счастливо в страну", - сказала министр.

Она отметила, что попросила Россельхознадзор отправиться в ЮАР за жирафами, чтобы найти площадку для карантина, а затем привезти их в Россию, однако существует трудность в поиске такой локации для проверки животных.

Животные из ЮАР не ввозятся в Россию вот уже 14 лет из-за эпидемии ящура. Между тем, несколько российских зоопарков просят от властей обеспечить поставку жирафов, поскольку животные умирают. Это значит, что дети в зоопарках скоро не увидят их.