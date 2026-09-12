Путин отметил рост товарооборота России и ОАЭ

Товарооборот между Россией и ОАЭ велик и продолжает расти. Это отметил Владимир Путин на встрече с наследным принцем Абу-Даби Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном на полях саммита БРИКС в Индии. Российский лидер сказал, что в сфере экономики "у нас всё в порядке".

Ещё Путин указал, что Россия постоянно находится в контакте с руководством ОАЭ, в том числе по ситуации вокруг Ирана. Глава России сказал, что Ближний Восток переживает сейчас очень сложный период.

"Очень важно для нас услышать ваши оценки событий, происходящих в регионе прямо сейчас, сегодня", - добавил Путин.

На другой встрече, с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом, президент констатировал, что двусторонние отношения наших стран успешно развиваются, а товарооборот продолжает расти.

Со своей стороны, глава правительства Эфиопии поблагодарил российскую сторону за предоставление стипендий эфиопским студентам.