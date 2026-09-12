Российские военные уничтожили в порту Одессы сухогруз, доставивший грузы военного назначения. Об этом сообщили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск "Центр" освободили село Весёлое в ДНР. Ещё российские войска нанесли точечные удары по логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры противника.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.