Российские военные минувшей ночью нанесли точечные удары по важным объектам на Украине. Список удачно поражённых целей обнародовало Министерство обороны.

В Одесской области уничтожен логистический центр "Новой Почты", там хранилось и распределялось военное имущество. В Николаеве нанесён удар по электроподстанции "Новая".

Кроме того, поражены объекты железнодорожной инфраструктуры на западе Украины. Они использовались для транспортировки военных грузов из европейский стран, снабжающих оружием киевский режим.