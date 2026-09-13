Ночью 13 сентября над российскими регионами сбили 389 беспилотников ВСУ

Минувшей ночью над территорией России сбито 389 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 15 регионов и акватории трёх морей – Каспийского, Чёрного и Азовского. Средства ПВО сработали в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областях, на Кубани, в Крыму, Татарстане и Чувашии.

Два человека погибли в результате повреждения автомобиля при атаке БПЛА на Нижнекамск, 12 человек пострадали из-за атаки беспилотников на промышленные и гражданские объекты города.

Возгорание произошло на предприятии в Славянском районе Кубани из-за падения обломков дрона, повреждён газопровод.