Лидеров БРИКС накормили гималайскими сморчками на гала-ужине

Лидерам стран БРИКС предложили гималайские сморчки со спаржей, шафраном, изюмом и миндалем на гала-ужине, который премьер-минситр Индии дал в честь участников саммита.

РИА Новости публикует меню ужина, в котором также есть грибные кебабы с мятными жемчужинами на хлебе ширмал, мягкий сыр панир в соусе из томатов и лука-шалота, охлажденный йогурт со свеклой и зеленью.

На десерт гостям подали сезонные фрукты со взбитыми сливками и молочно-рисовый пудинг с шелковицей и сусальным золотом.

В Нью-Дели прошёл саммит БРИКС. В нём принял участие президент России Владимир Путин. Завтра российский лидер будет присутствовать на заседании саммита "БРИКС плюс".