Шесть пропавших туристов в Карачаево-Черкесии нашли

Группа из шести туристов, пропавших в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, найдена спасателями. Об этом сообщили в МЧС региона.

"При спуске с Софийских озер участники группы заблудились. Медицинская помощь туристам не требуется", – уточнили в министерстве.

Спасатели проводили туристов вниз к поляне и доставили в поселок Архыз. Выяснилось, что они были из Ставропольского края и не регистрировались в подразделениях МЧС.

Ранее вечером 12 сентября стало известно о пропаже шести туристов, которые следовали по маршруту к Софийским озерам. Они не вернулись вовремя на точку и не выходили на связь.