Венгрия попросила Карла III вернуть подаренных ему лошадей

Венгрия ошибочно призвала короля Великобритании Карла III вернуть двух лошадей липицианской породы, подаренных ему в честь восшествия на престол в 2024 году. Об этом сообщила газета The Telegraph.



По её данным, Букингемский дворец ещё в июле получил письмо с требованием от венгерского министерства сельского хозяйства.



"Букингемский дворец получил письмо от министерства сельского хозяйства Венгрии, которое, как сообщается, носило "резкий характер" и требовало вернуть лошадей на конезавод, откуда они были привезены", — говорится в сообщении издания.



Позже Будапешт признал, что требование было направлено из-за "административной ошибки". В свою очередь, посольство Венгрии в Великобритании заявило, что Карлу III оставят лошадей.