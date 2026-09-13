Судно с 243 пассажирами на борту пропало в Индонезии

Спасатели Индонезии ведут поиски судна Virgo Transport 8 с 243 людьми на борту. С ним потеряна связь в Яванском море во время шторма, передает Национальное поисково-спасательное агентство страны (Basarnas).

Борт следовал из Сурабаи в Банджармасин.

"Последняя полученная позиция судна находилась примерно в 80 морских милях от причала SAR Basirih в Банджармасине", - заявил координатор поисково-спасательной операции И Путу Судаяна журналистам.

В операции задействован спасательный корабль KN SAR Laksmana 24, военно-морские силы, водная полиция, портовые и навигационные службы.

Пока неизвестно, были ли на борту иностранцы.