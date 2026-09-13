Два человека погибли и 12 пострадали в Нижнекамске из-за атаки БПЛА

Два человека погибли, ещё 12 пострадали в результате повреждения автомобиля при атаке БПЛА на Нижнекамск, сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

"Под удар попали мирные жители, которые спали ранним утром дома. В результате атаки на жилой дом есть 4 пострадавших. Им оказывается медицинская помощь. Один беспилотник попал в дерево и в результате удара повредил стоявший рядом автомобиль, в нем находилось 4 молодых человека. Двое погибли, еще двое находятся в больнице в тяжелом состоянии", — сообщили власти.

Повреждения получили промышленные объекты. На одном из них ликвидируют пожар после атаки БПЛА.

В Нижнекамск отправился премьер-министр правительства Татарстана Алексей Песошин.