Танкисты в свой праздник поразили новые цели на передовой

Сегодня в России отмечают День танкиста. Он был учрежден 80 лет назад. Свой профессиональный праздник часть военнослужащих этого рода войск встречают в зоне специальной операции.

На Днепропетровском направлении танкисты поддерживают передовые отряды. Расчёт Т-72 Б3М ударно отработал по выявленным целям, накрыв 125-миллиметровыми снарядами узел обороны ВСУ.

В Харьковской области 71-я гвардейская мотострелковая дивизия "северян" помогает удерживать в котле подразделения противника. В этот раз экипажи танков Т-80 БВМ поразили противника по навесной траектории, укрытия боевиков не спасли.