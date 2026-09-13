Хуситы продолжают атаковать Саудовскую Аравию

Саудовская Аравия за последние двое суток нанесла почти 130 ударов по территории Йемена, которая находится под контролем хуситов. Это стало ответом на серию атак по ключевому нефтепроводу "Восток - Запад", работу которого пришлось остановить.

Хуситы, в свою очередь, баллистическими ракетами и беспилотниками атаковали военную базу в Саудовской Аравии. При этом повстанцы по-прежнему контролируют всё западное побережье Йемена и Баб-эль-Мандебский пролив. Его используют как альтернативу Ормузу, который заблокирован Ираном.

В понедельник ситуацию намерены обсудить в Омане страны Персидского залива. Своё участие уже подтвердил Тегеран. Накануне Иран выдвинул США семь условий, при которых возможно полное открытие Ормузского пролива, и пока их не выполнят, морской путь будет заблокирован.