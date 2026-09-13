Москва внесла свой вклад в реконструкцию набережной в Петрозаводске

Знаковое событие для Петрозаводска, там после реконструкции там открыли Онежскую набережную. А в одном из любимых мест горожан, его ещё называют музеем под открытым небом, собрана коллекция скульптур от городов-побратимов. Свой подарок Петрозаводску сделала и Москва.

Водная гладь Онежского озера как будто сливается с набережной. Такого эффекта архитекторы добились с помощью карельского серого гранита. Это не просто место для прогулок, но ещё и музей под открытым небом - аллея современного искусства. Здесь установлены скульптуры и арт-объекты - подарки от городов-побратимов. Теперь здесь появился ещё и амфитеатр у воды, чтобы любоваться закатами. Это только первый этап реконструкции визитной карточки Петрозаводска.

"Мы во многом обязаны и правительству Москвы и лично мэру Москвы Сергею Собянину, что этот проект состоялся. Именно Сергей Семенович инициировал этот проект. Очень помогал своими советами, опытом. Именно он был инициатором заключением крупнейшего, первого межрегионального офсетного контракта между городом Москвой и Карелией по поставке карельского камня, щебня на стройки города Москвы", - говорит Артур Парфенчиков, глава республики Карелия.

Пока открыта реконструирована и открыта центральная часть набережной. Это 15 тысяч квадратных метров. Основные материалы - карельские - гранит и особо прочный габбро-диабаз. Установили новые бордюры, лестничные марши и парапеты. При этом архитекторы сохранили ротонду и часть исторической брусчатки из малинового кварцита. Завершить работы по благоустройству всей онежской набережной планируют в следующем году.

"И это не просто реконструкция набережной. Это реализация народной программы, где очень важным моментом является благоустройство наших города, парков, скверов и, конечно, набережных", - пояснил руководитель республики.

И это во многом благодаря первому в России межрегиональному офсетному контракту. В Карелии создан комплекс предприятий по производству и обработке камня. В планах - выпускать более миллиона тонн в год особо прочного щебня, бордюрного камня и плит мощения, которые особо востребованы и в столице.