Врач, певец, музыкант: Александр Розенбаум встречает 75-летие на сцене

Народный артист, поэт, композитор, музыкант, актёр и врач. Сегодня исполняется 75 лет Александру Розенбауму. В его послужном списке более восьмисот песен, 36 альбомов, роли в кино и многочисленные награды. А теперь ещё и звание самого упоминаемого исполнителя Северной столицы.

"Я никогда не гонюсь за званиями. Я просто стараюсь делать своё дело. А если так вышло - спасибо большое!", - говорит исполнитель. Розенбаум продолжает творить и активно гастролировать, считает - остановка для него вещь опасная. Юбилей встретит, по традиции, на сцене.

На земле, на воде и в воздухе - его слушает уже пятое поколение. Сын врачей поёт с пятилетнего возраста. Музыкальное образование - серьёзное. Но диплом Александр Розенбаум получал в мединституте. Год за годом анестезиолог-реаниматолог спасал людей, работая в скорой помощи. Решение посвятить себя творчеству далось ему нелегко в 30 лет.

По иронии судьбы, слава к серьёзному человеку пришла после эфира программы "Вокруг смеха". Там он исполнил свой "Вальс Бостон". Сейчас он - классика, основа мюзиклов и видеороликов, а когда-то звучал из каждого приёмника, в любом такси, сделав исполнителя знаменитым. С тех пор Александр Розенбаум не останавливается ни на минуту. Жанры - от джаза и рок-н-ролла до шансона. Постоянные репетиции, гастроли, съёмки, запись в студии.

Его песни слушают и поют, порой не скрывая слёз. А он сам, дав множество концертов во время афганских событий, сейчас помогает бойцам СВО. Тихо, не афишируя.