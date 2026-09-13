Путин заявил о возрастающей роли БРИКС в мире

В столице Индии сегодня завершил свою работу саммит БРИКС. Главное событие дня - расширенное заседание в формате "БРИКС плюс". В нём принимали участие лидеры государств объединения, стран-партнёров и главы международных организаций.

Среди них представители Беларуси, Казахстана, Вьетнама, Филиппин, Саудовской Аравии, генеральный секретарь ООН. Одним из первых выступил Владимир Путин. Российский президент отметил возрастающую роль БРИКС и входящих в него стран как новых полюсов

"У государств нашего объединения имеются собственные, независимые от внешней конъюнктуры, каналы движения товаров, услуг, капиталов. Они уже позволяют эффективно проводить коммерческие, банковские, финансовые и инвестиционные операции, причём не обращая внимания на давление извне. При этом потенциал для дальнейшего развития БРИКС далеко не исчерпан", - отметил российский лидер.

Путин попросил внимательнее присмотреться к выдвинутым Россией инициативам по оптимизации сотрудничества. Речь идёт о выстраивании платёжной и расчётно-депозитарной инфраструктуры БРИКС, учреждении в объединении перестраховочного механизма и зерновой биржи.