В зоне спецоперации ожесточённые бои идут за города Орехов и Доброполье. Наши штурмовые отряды теснят радикалов. А в Харьковской области танкисты уничтожают наспех выстроенные укрепления ВСУ, ликвидируя окружённые формирования националистов.

Третий и последний эшелон обороны ВСУ трещит по швам в Орехове. Остатки противника откатились на северные окраины. Несколько мелких групп попали в капкан в центре. Эти районы сейчас обрабатывает авиация.

Вся остальная часть - под огневым контролем группировок "Днепр" и "Восток", на вооружении которых новейшие модификации барражирующих "Ланцетов". Дальность полёта - 100 километров. Выбор цели и маршрут программирует искусственный интеллект.

Военные говорят, что Доброполье и Орехов освободят в любом случае. Причем не лобовыми штурмами, а неторопливой осадой. Эта тактика приносит двойной эффект, она истощает в ноль резервы противника и полностью лишает его возможности и желания активно обороняться.