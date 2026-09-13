Пока главарь киевского режима находится в мировом турне, где делает селфи с ценителями комедийного жанра и играет в самолётики, дома – слёт ястребов войны. Впервые после своего увольнения на публике в галстуке с украинским узором появился бывший министр армии США Дрисколл. Не обошлось и без главного британского пакостника – Бориса Джонсона, который заодно прорекламировал украинцам новую книгу.

Конечно, собравшиеся желали узнать подробности встречи американских спецпосланников, которые посетили на прошлой неделе Москву, а затем Киев. Организаторы конференции ради этого устроили телемост с Вашингтоном, во время которого Джаред Кушнер сказал, что самый сложный вопрос - территория. Этот пункт зависит от происходящего на поле боя. Если бы Украина захотела отступить до определённой линии, то остальные пункты соглашения разработаны и согласованы.

Позиция американцев явно не укладывалась в тему милитаристского сборища. Конференция "Ялтинской европейская стратегия" в этом году посвящена совсем не такому миру. "Мир через силу" - так звучит тема сходки. Да и сам Зеленский намекнул, что не всё так просто, как думают в США.

Помимо территориального вопроса на будущих переговорах сторонам предстоит согласовать ещё целый ряд тем, заявили в Кремле. Впрочем, там отметили - американцы стали лучше понимать позицию России после многочасовой беседы с Владимиром Путиным, и это плюс. Как заявил Кушнер, сейчас основная цель — не просто остановить конфликт, но и добиться долгосрочного мира. То, о чем уже несколько лет говорит Москва. Но европейские русофобы снова накаляют ситуацию до предела.

В ответ на поползновения из Польши по поводу Калининграда в нашем МИДе недавно напомнили слова Владимира Путина о том, что в случае нападения Европы на Россию, война будет "совершенно другой и очень короткой".

Киевский режим в агонии. Но Зеленский и дальше сыплет угрозами в сторону Москвы, обещая закрыть наше небо. В российском постпредстве при ООН заявили, что на подобный государственный терроризм наша армия найдет, чем ответить. А в ближайшее время эту тему собираются поднять на одном из заседаний ОБСЕ.