Мэр столицы Сергей Собянин призвал москвичей принять участие в выборах депутатов в Госдуму. Сообщение опубликовано сегодня в социальных сетях.

Голосование стартует 18 сентября и уже традиционно продлится три дня. Мэр подчеркнул: депутаты принимают законы и государственный бюджет, утверждают кандидатуры председателя правительства и ключевых министров.

Участвуя в выборах, горожане принимают решение, по каким правилам предстоит жить в ближайшие годы - на что будут потрачены налоги, какими будут пенсии, заработные платы и множество других вещей.