Это просто песня: москвичей обрадовали приходом бабьего лета

На следующей неделе в Центральную Россию придёт бабье лето. Об этом в интервью РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик предсказал, что воздух в Москве и области прогреется до 23 градусов. Ночами всё-таки будет прохладно – от плюс 6 до плюс 11 градусов.

Визитной карточкой классического бабьего лета станут паутина в воздухе и очень ровное изменение атмосферного давления. Для метеозависимых людей это будет просто песня, заключил специалист.

По прогнозу Гидрометцентра, на следующей неделе будет преимущественно солнечная погода без осадков. Небольшой дождь возможен только во вторник, 15 сентября.