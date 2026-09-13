Мошенники вернулись к практике рассылок бумажных писем

Россиян предупредили о новой схеме мошенников с рассылкой писем из налоговой. О действиях аферистов в интервью РИА Новости рассказал сенатор Артём Шейкин.

Преступники рассылают гражданам бумажные письма о корректировке налоговой декларации, а затем - электронные уведомления о новом извещении в личном кабинете.

Опасная ссылка обычно ведёт на точную копию сайта налоговой инспекции, в результате доверчивый гражданин теряет все свои личные данные и даже финансовые средства.

Россиянам напомнили, что всю информацию о задолженностях и новых налоговых начислениях можно проверить на портале госуслуг.