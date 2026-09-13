Россия взяла под контроль Черняков в Харьковской области

Подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населённый пункт Черняков в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Также в минувшие сутки авиация и ракетные войска нанесли удары по логистическим центрам, объектам ТЭК цехам по сборке беспилотников на Украине.

В сводке о ходе спецоперации говорится, что российские военные поразили подразделения противника внутри котла в Харьковской области и не дали боевикам прорваться из кольца окружения в районах Слизнево и Гогино.

Ещё за 24 часа силы ПВО сбили семь управляемых авиабомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 902 беспилотника.