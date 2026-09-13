Собянин поздравил жителей Луганска с Днём города

Луганск сегодня отмечает День города. Ему исполнился 231 год. Поздравления направил мэр Москвы Сергей Собянин.

В социальных сетях он рассказал, как столица помогает восстанавливать город-побратим. Московские специалисты работают в Луганске с 2022 года. За этом время отремонтировали и отстроили больше 600 зданий и сооружений, в том числе дома, медицинские и образовательные учреждения, производства и многое другое.

Сейчас объекты готовят к отопительному сезону - обновили почти 800 километров инженерных сетей. А до конца года закончат ремонт городской больницы. Также постепенно приводят в порядок дороги.