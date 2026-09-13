Москворечье древнее и современное: прогулка по московскому району

Здесь родился великий русский драматург Александр Островский. Тут расположен музей МЖД, где можно увидеть паровоз У-127 - самый старый сохранившийся, который использовали для перевозок пассажиров. А ещё именно здесь жил Шурик из знаменитого гайдаевского кино. Всё это о районе Замоскворечье.

Преобразившаяся Павелецкая площадь. Футуристические конструкции, роскошные клумбы, брызги фонтана. И первая встреча с Москвой. Так было и у заслуженного артиста Марка Тишмана. Замоскворечье для него - район трогательных воспоминаний. Здесь певец занимался вокалом в эстрадном джазовом училище, а в Доме музыки состоялся его первый сольный концерт.

"Сорок сороков" - писала про Замоскворечье Марина Цветаева. Купцы испокон века считали своим долгом строить храмы. А Замоскворечье - знаменитый купеческий район: усадьбы, особняки. По этим улицам ходили промышленники Демидовы, тут были известнейшие заводы и фабрики и водочного магната Смирнова, и колбасного короля Григорьева. Здесь собирали свои легендарные коллекции Павел Третьяков и Алексей Бахрушин.

Морозовская больница сейчас - крупнейшая детская многопрофильная больница не только в Москве, в стране. Все последние годы и возводят новые корпуса, и реставрируют старинные. Вся территория больницы - благоустроенное сказочное пространство, чтобы у детей не было никакого стресса.

Два открытых недавно маршрута - Т1 и Т2 - проходят по Замоскворечью, пронизывают весь город. Трамваи расстояние преодолевают быстро, едут без пробок. Вагоны - новые, в пути - комфортно. А Марк Тишман на экскурсии по Замоскворечью предпочитает ходить пешком. Впрочем, такие прогулки каждый раз - это ещё и удивление, и открытия. Замоскворечье - древнее и современное даёт немало поводов открывать и разгадывать его и дальше.