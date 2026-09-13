В Москве активизировались мошенницы-гадалки

Обещала спасти за два с половиной миллиона. Столичные оперативники на неделе задержали гадалку, которая обманула мать тяжелобольного ребёнка. Лжепровидица убедила женщину, что на семье лежит смертельная порча и без магических ритуалов произойдёт непоправимое. Теперь возбуждено уголовное дело, и гадалке светит казённый дом. Но её коллеги по цеху продолжают пудрить людям мозги.

К хозяйке этой квартиры часто приходили люди. Они верили, что эта женщина способна переписать их судьбу, и отдавали ей последние сбережения. Устроив прибыльный бизнес на чужой боли, провидица забыла заглянуть в своё собственное будущее. Иначе бы знала: однажды к ней постучатся не клиенты, а правоохранители.

Гадалка бралась решить любую проблему. Уверяла, что может найти суженного, привлечь финансовое благополучие, и даже исцелить. Среди тех, кто поверил в дар женщины была и мать тяжелобольного ребёнка. На первом же сеансе, за 60 тысяч рублей, гадалка заявила, что на семью наведена смертельная порча. Несколько месяцев она проводила обряды и за каждый очистительный ритуал требовала деньги.

Жертвой другой провидицы стала Анна Сахара. Девушка пришла на сеанс, чтобы решить любовные проблемы. Но экстрасенс неожиданно заговорила о детях. Провидица объяснила, что у мальчиков разная судьба и воспитывать вместе их нельзя. Так сказали карты Таро и кофейная гуща. Анна поверила. Только последствия переезда оказались для семьи едва ли не самым тяжёлым испытанием в жизни.

На дворе XXI век, а услуги гадалок, лекарей и знахарей всё ещё пользуются спросом. По мнению клинического психолога Марины Докучаевой, к экстрасенсам обращаются люди, которые не понимают, как справиться с конкретной ситуацией. А страх зачастую парализует волю. Так гадалки подсаживают человека на иглу предсказаний.

В России нет отдельных законов, которые бы регулировали деятельность экстрасенсов. Поэтому доказать факт мошенничества крайне затруднительно. Нет договора, нет товара, а значит, и нет состава преступления в классическом понимании. Юрист Заур Газаев советует фиксировать переписки, где маг обещает помочь и платежи. С доказательствами обращаться в полицию.

Объём рынка эзотерических услуг в России оценить достоверно практически невозможно. По разным оценкам он составляет миллиарды рублей. Современные маги - это зачастую опытные контент-маркетологи и инфлюенсеры с выстроенной воронкой продаж. И самым безопасным решением будет вовсе не обращаться к ним за помощью. Тревоги по поводу будущего вполне возможно проработать с психологом.