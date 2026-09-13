Пассажиропоток Троицкой линии метро вырос за год в три раза

Пассажиропоток Троицкой линии Московского метрополитена вырос в рекордные три раза, здесь совершается около ста тысяч поездок ежедневно. Об этом на своих страницах в соцсетях написал Сергей Собянин.

На этой линии ходят только современные поезда российского производства "Москва-2024". В них есть сквозные проходы и широкие двери, комфортные сиденья, розетки USB для зарядки мобильных устройств.

Мэр напомнил, что год назад были открыты сразу четыре станции Троицкой линии - "Вавиловская", "Академическая", "Крымская" и "ЗИЛ". Но на этом город не останавливается: через три года должно завершиться строительство второго этапа, будут открыты ещё шесть станций.