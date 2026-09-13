Почудилось: Литва закрыла аэропорт из-за стаи птиц, приняв их за дроны

В Литве из-за стаи птиц почти на час закрыли аэропорт Вильнюса и подняли в воздух истребитель НАТО. В стране был объявлен жёлтый уровень воздушной тревоги.

Власти подумали, что в небе над страной летят беспилотники, но военый самолёт распознал птиц, дронов среди них не обнаружил, сообщил Национальный центр управления кризисами.

Из-за тревоги торговая сеть Maxima временно закрыла около 70 магазинов и других подразделений в Вильнюсском, Тракайском и Электренайском районах, а также в Даугай и Пабраде, сообщает Reuters.