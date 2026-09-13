Трамп отчитал Зеленского как нерадивого школьника

Дональд Трамп набросился на Владимира Зеленского из-за того, что Киев наносит удары по российской топливной инфраструктуре. "Зеленскому нужно сделать одну вещь: прекратить выводить из строя производство дизельного топлива в России. Он создаёт дефицит дизеля", - сказал президент США во время визита в Ирландию.

Глава Белого дома стал не первым представителем американской администрации, отчитавшим Зеленского. До него это сделал министр энергетики США Крис Райт. На днях он заявил, что удары Украины по российским НПЗ стали одним из факторов, повлиявших на объемы мирового предложения дизельного топлива, сообщает РИА Новости.

На этой неделе средняя стоимость дизельного топлива в США впервые в истории достигла отметки в шесть долларов за галлон. На стоимость топлива повиляли события на Ближнем Востоке, удары США по Ирану и украинские удары по российским объектам топливной инфраструктуры.