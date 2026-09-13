Предложение довело до слез: подробности грядущей свадьбы 46-летней Анны Семенович

Анна Семенович выходит замуж. 12 сентября певица объявила о помолвке с бизнесменом Денисом Шреером, показав кольцо на безымянном пальце. Для артистки этот брак станет первым.

"Сегодня все изменилось. Я сказала “да”!" — сообщила счастливая исполнительница.

Бывшая "Блестящая" рассказала, как именно возлюбленный сделал ей предложение. Несмотря на ожидания поклонников, никакой эффектной сцены в ресторане или на курорте не было. Все произошло дома, на кухне, буквально перед тем, как пара отправилась на очередное светское мероприятие. "Не думала, что на кухне в своей квартире", — призналась артистка.

По словам Семенович, Денис неожиданно остановил ее и сказал, что хочет задать "последний вопрос". А затем спросил, станет ли она его женой. "Я расплакалась. Так было трогательно", — рассказала певица.

Позже исполнительница поделилась, что до сих пор находится под впечатлением от произошедшего. "Я безумно счастлива. Мы оба счастливы", — написала артистка на своей странице в соцсети.

К помолвке пара шла несколько лет. Отношения Анны и Дениса долго обсуждали из-за затянувшегося развода бизнесмена. В марте 2026 года артистка сообщила, что ее возлюбленный официально свободен, а спустя несколько месяцев получила долгожданное предложение.

Особое внимание поклонников привлекло помолвочное кольцо с крупным камнем. В СМИ появилась информация, что украшение может стоить около восьми миллионов рублей, однако сама бывшая "Блестящая" эту сумму не подтверждала.

Ранее Семенович признавалась, что не мечтает о грандиозной свадьбе на сотни гостей и предпочла бы отметить событие в кругу близких. После помолвки исполнительница также обратилась к женщинам, которые переживают из-за возраста. Анна напомнила, что встретила Дениса уже после сорока лет, и дала понять: свою любовь можно найти тогда, когда совсем этого не ждешь.

Теперь певица официально находится в статусе невесты. Дату свадьбы Анна Семенович и Денис Шреер пока не раскрывают.