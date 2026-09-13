Путин поприветствовал участников молодёжного фестиваля в Екатеринбурге

Международный фестиваль молодежи официально стартовал в Екатеринбурге. Красочная церемония открытия началась с исполнения гимна России.

В столицу Урала съехались порядка десяти тысяч участников из почти двухсот стран. Гостей масштабного фестиваля поприветствовал Владимир Путин. В своём обращении президент обратил внимание собравшихся, что тема нынешнего форума - каким должен быть мир будущего. А в русском языке слово "мир" означает одновременно и дружбу, и планету, что во многом объясняет характер многонационального народа России.

"Мы за то, чтобы человек оставался человеком, а его судьба не определялась бы гражданством, кошельком, набитым деньгами, статусом или происхождением. Будем рады тем, кто решит присоединиться к нашим проектам в России", - сказал глава государства.

В ближайшую неделю гостей фестиваля ждет насыщенная программа - панельные дискуссии, лекции, конкурсы, выставки. Свою презентацию подготовила и российская столица. Стенд назвали "Москва - город будущего". Посетителям расскажут, какие возможности предоставляет молодым людям один из самых современных мегаполисов планеты. И это не только успешная карьера, но и правовая защита. На все интересующие вопросы подробно ответят консультанты стенда.