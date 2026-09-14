Ночью 14 сентября над российскими регионами сбили 399 БПЛА ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили над российскими регионами 399 украинских беспилотников.

БПЛА были уничтожены в небе над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областями, Крымом, Краснодарским краем и Черным морем.

Все беспилотники были самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В Сочи при атаке БПЛА пострадали пять человек: ребенок и четверо взрослых. Повреждены три частных дома, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Нижнекамске погибли две девушки - они находились в автомобиле, который остановился на перекрестке в момент атаки БПЛА, сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали четыре человека, в том числе девочка-подросток, отметил врио губернатора Александр Шуваев.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками гражданские объекты в регионах России. Накануне силы ПВО сбили 389 БПЛА.