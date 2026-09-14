Увел автомобиль из-под удара: новые подвиги героев СВО

Новые примеры мужества российских военнослужащих в ходе СВО. Сержант Сергей Маслов доставлял продовольствие и боеприпасы на передовую и, обнаружив вражеский дрон-камикадзе, увёл автомобиль из-под удара. В результате детонации беспилотника машина была повреждена. Рискуя жизнью, Сергей отремонтировал технику и своевременно привез груз.

Младший сержант Андрей Пономарев в составе расчета БПЛА обнаружил точку запуска вражеских беспилотников и укрытие боевиков. Применив ударные FPV-дроны, он ликвидировал позицию противника и личный состав ВСУ. Это позволило российским подразделениям занять новые рубежи.