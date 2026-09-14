В ВФЛА поддержали письмо лидеров сборной России в ООН и МОК

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) поддержала письмо российских спортсменов, направленное в ООН, МОК и World Athletics, с призывом допустить их к международным соревнованиям на равных условиях. Об этом сообщили в пресс-службе ВФЛА.

"Письмо подписали 17 лидеров сборной — это их собственная инициатива, но ВФЛА полностью разделяет позицию наших атлетов. За каждой подписью под этим письмом конкретная судьба спортсмена, который лишен международных стартов. Они продолжают выступать на внутренних стартах, радуя болельщиков и любителей легкой атлетики, но понимая, что их лучшие соревновательные годы уходят, а возможности выступать на международной арене по-прежнему нет", — заявили в федерации.

Также в пресс-службе указали на несправедливость игнорирования российских атлетов, которые имеют право на полноценную спортивную карьеру.

"Федерация твердо стоит на стороне атлетов. Мы требуем справедливости и восстановления равных возможностей для российских легкоатлетов на мировой арене. Увы, но президент World Athletics Себастьян Коу даже не ответил на обращение спортсменов, которое было официально направлено еще в середине лета. Мы считаем это недопустимым. Люди, посвятившие свою жизнь легкой атлетике, имеют право на то, чтобы быть услышанными руководством международной федерации", — добавили в ВФЛА.