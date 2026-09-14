"Разъединенное королевство": Дмитриев отреагировал на грядущие большие перемены в Великобритании

Разъединенным королевством назвал Великобританию спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Так он отреагировал на новость о желании Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии выйти из состава государства.

"Разъединенное королевство", — написал Дмитриев в социальной сети X.

Ранее газета The Sunday Telegraph сообщила, что лидеры трех перечисленных регионов в понедельник, 14 сентября, подпишут совместную декларацию. Она потребует от Лондона предоставить им право провести референдумы о независимости.