Воспользоваться ДЭГ в этом году могут жители 33 регионов России

Воспользоваться ДЭГ в этом году могут жители 33-х регионов России. В том числе Республики Алтай и Алтайского края, Магаданской, Свердловской, Томской, Челябинской и Новосибирской областей.

Чтобы получить доступ, достаточно подать заявление на портале Госуслуг в разделе "Мои выборы". Важный момент - избиратели, которые зарегистрировались на электронное голосование, но не смогли принять участие онлайн, будут иметь возможность получить бумажные бюллетени на своих избирательных участках.

Сегодня завершается прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Госдумы, региональных парламентов и местных заксобраний, которые пройдут с 18-го по 20-е сентября.