Россия усилила контроль на границе из-за риска смертельной лихорадки

Меры санитарного контроля усилены на границе России в связи с рисками попадания в страну вируса лихорадки Эбола.

Проверяются все, кто возвращается из эпидемиологически неблагополучных стран, а также следует транзитом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Всех, кого выявят с повышенной температурой или с другими признаками заболевания, будут госпитализировать. Система работает, чтобы не было рисков, добавила Попова.

Вспышка лихорадки Эбола, вызванная штаммом вируса Бундибугио, произошла в Демократической Республике Конго в мае. Число заболевших к сентябрю превысило семь тысяч человек, более 800 человек скончались.

Ранее врач-инфекционист Дарья Намазова рассказала, что вирус не передаётся воздушно-капельным путём, заражение возможно лишь при прямом контакте с биологическими жидкостями больного.