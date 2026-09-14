Россия представит в ОБСЕ факты, которые Запад скрывает от общественности о киевском режиме.

Площадка Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе удобна для того, чтобы озвучивать скрытые от западного обывателя факты, заявил РИА Новости постпред при организации Дмитрий Полянский.

"Мы обо всем этом расскажем, на конкретных примерах покажем пагубность той линии, которую западные страны по-прежнему выдерживают в отношении России", - сообщил он.

Полянский также напомнил о словах президента Украины Владимира Зеленского о "небезопасности" воздушного пространства России, что свидетельствует о переходе Киева к откровенным террористическим методам на государственном уровне.

Ранее российский омбудсмен Яна Лантратова заявила об отсутствии реакции ОБСЕ на обстрелы российских регионов со стороны ВСУ.