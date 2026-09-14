"Дура ты, Надька": Розенбаум одернул обидевшуюся Бабкину

Александр Розенбаум преподнес подарок Надежде Бабкиной. Однако артистка его не оценила.

О том, что Александр Розенбаум специально для нее написал романс, который затем подарил, Надежда Бабкина рассказала в своем официальном телеграм-канале. Композиция называется "Я когда-то была молодая". Однако поначалу "казачка Надя" не оценила щедрый дар.

"Помню, когда он первый раз пропел мне его по телефону, я страшно обиделась. Что это значит — "когда-то была молодая"? Я и сейчас молода! Цифры для меня никакого значения не имели — ни тогда, ни теперь. А тут какие-то страдания старушки по ушедшей молодости", - объяснила Бабкина.

Тогда Александр Розенбаум одернул подругу. "Дура ты, Надька, — сказал Розенбаум. — Пройдет время, а романс этот из твоего репертуара никуда не денется". Так оно и случилось. "Я когда-то была молодая" я до сих пор исполняю на концертах", - сообщила артистка.

В заключение Надежда Бабкина поздравила Александра Розенбаума с юбилеем. Прославленному артисту исполнилось 75 лет. В его послужном списке более 800 песен, 36 альбомов, роли в кино и многочисленные награды. А теперь ещё и звание самого упоминаемого исполнителя Северной столицы.

"Я никогда не гонюсь за званиями. Я просто стараюсь делать своё дело. А если так вышло - спасибо большое!" - говорит исполнитель. Розенбаум продолжает творить и активно гастролировать, считая, что остановка для него вещь опасная.

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