Синоптики предупредили москвичей о третьей волне ночных заморозков

В Московский регион и Центральный федеральный округ пришла третья волна ночных заморозков. Самый холодной точкой в ЦФО минувшей ночью стал город Жиздра в Калужской области. Там минимальная температура составила минус 0,5 градуса.

Как пояснил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, это единственное место в регионе, где температура опустилась ниже ноля. Вплотную к нему подобралась температура в Рязанской области – там было не выше 0,5 градуса тепла. В Брянской области столбики термометра показали +1,1.

В Москве ночью было в среднем +8,8. Это близко к климатической норме. Холоднее было в районе Бутово, там температура опустилась до +6,6. В центре было значительнее теплее. В Новой Москве было заметно холоднее — всего плюс 4,4 градуса.

В Московской области минимальная температура зафиксирована в поселке Черусти, который носит неофициальный титул полюса холода Подмосковья. Там было всего 1,8 градуса тепла.

По прогнозам синоптиков, вероятность заморозков в Московском регионе сохранится в ближайшие 2-3 ночи.

Сегодня погоду в Москве определит формирующийся гребень антициклона с запада. Днем в столице и области будет до +21. Осадков не ожидается. Завтра будет на пару градусов прохладнее.