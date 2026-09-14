Курбан Омаров высказался о крещении дочки от Ксении Бородиной: "Делалось втайне от меня, без моего ведома и согласия"

Младшая дочь Ксении Бородиной Теона крестилась. На торжественном таинстве присутствовало множество близких людей. Однако отца девочки, бизнесмена Курбана Омарова, в церкви не было.

Журналисты связались с бывшим супругом известной телеведущей. Тот заявил, что вообще ни о чем не знал. "То, что сегодня произошло, делалось втайне от меня, без моего ведома и согласия. У нас с Ксенией была жесткая договоренность: мы не навязываем Теоне религию, пока она не вырастет и не определится сама. Своим сердцем и разумом. Я эту договоренность соблюдал все эти годы. Оказалось, что в одностороннем порядке", - заявил Курбан Starhit.

Он отметил, что является мусульманином, но при этом подчеркнул, что с уважением относится к религии других людей. "Но вера — это осознанный выбор человека перед Богом, а не обряд за спиной отца и нарушение данного слова. Теона — моя дочь. Я люблю ее и буду рядом всю жизнь, но выбор своего духовного пути человек должен делать сам, когда придет время. Так мы договаривались", - отметил Омаров.

Интересно, что Ксения Бородина утверждает, что решение о крещении приняла сама десятилетняя Теона. "Сегодня важный и теплый день в нашей семье: мы крестили нашу дочь Теону. Ее желание пройти через этот обряд появилось давно, и в десять лет она сама решила: это ее путь. Я поддержала ее выбор, потому что верю, что самое главное - дать ребенку право выбирать и чувствовать поддержку", - сообщила телеведущая.

Крестной мамой стала старшая сестра Теоны Маруся, а крестным отцом - батюшка Михаил.

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