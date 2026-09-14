Камилла Паркер-Боулз науськивает Карла III против Гарри и Меган: говорил человек из дворца

Камилла Паркер-Боулз неожиданно поддержала принца Уильяма в его стремлении отдалить Сассекских от дворца. Именно королева настояла на том, чтобы Карл III провел четкую границу в вопросе амбиций принца Гарри и Меган Маркл.

По словам источников RadarOnline, Камиллу обеспокоило, что внезапное возвращение семьи младшего сына короля в в Великобританию может размыть границы между Сассекскими и монархией. Паркер-Боулз настоятельно советовала Карлу III не оставлять никаких сомнений относительно положения Гарри и Меган.

После этого король распорядился выпустить официальные разъяснения, еще раз подтвердив, что Сассекские остаются неработающими членами королевской семьи, а вся их деятельность осуществляется ими в частном порядке.

"Камилла лучше многих понимает, насколько быстро может возникнуть путаница в восприятии всего, что связано с монархией. Она была полна решимости не допустить, чтобы возвращение Гарри и Меган истолковывали как начало постепенного восстановления их прежнего положения. По её мнению, всем — Сассекским, официальным лицам и общественности — с самого начала требовалась абсолютная ясность", — сообщил источник из дворца.

Паркер-Боулз имеет очень серьезное влияние на мужа, Карл III доверяет ее суждениям, особенно когда сложные семейные вопросы рискуют превратиться в проблему для самого института монархии. "Камилла объяснила королю, что сохранение неопределенности лишь подготовит почву для гораздо более серьезного конфликта в будущем", — утверждает инсайдер.

Напомним, что Гарри и Меган вернулись в Великобританию 26 августа после шести лет жизни в США. Они переехали вместе с детьми на продолжительный срок, а Арчи и Лилибет начали учиться в Великобритании.

Тем временем отношения Гарри с принцем Уильямом остаются напряжёнными. Когда-то братья были близки как в личной жизни, так и в совместной работе, однако после ухода Сассекских с королевской службы и ряда громких высказываний Гарри и Меган наследник престола вычеркнул брата из своей жизни.