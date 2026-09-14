Масштабная реструктуризация предстоит Агентству национальной безопасности

Масштабная реструктуризация, которая обойдется американскому бюджету в миллиарды долларов, предстоит Агентству национальной безопасности - главной службе Пентагона по радиоэлектронному шпионажу и защите правительственных коммуникаций.

Об этом сообщила газета Вашингтон Пост. В АНБ появятся пять новых подразделений. Они будут решать задачи, связанные с искусственным интеллектом, кибербезопасностью, Китаем и глобальной слежкой.

В каждый отдел назначат своего руководителя. Пока неясно, заменят ли эти управления уже существующие или будут работать параллельно с ними. Зато известно, что сейчас в штате АНБ минимум 30 тысяч сотрудников. Это больше, чем в ЦРУ. Обновление пройдет в сжатые сроки - с октября по январь. Бюджет уже выделен, но точную сумму держат в строжайшем секрете - как и финансирование агентства в целом.