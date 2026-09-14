Собянин: Продукция промышленности Москвы востребована в регионах России

Москва создает продукцию, востребованную в большинстве регионов России. Как сообщил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, столичные компании выпускают светотехнику, теплоизолированные трубы, смарт-карты.

Высокотехнологичные разработки московских конструкторских бюро и заводов находят заказчиков в самых разных сферах: образовании, здравоохранении, ЖКХ, транспорте. Светотехника для дорог и улиц востребована по всей стране. Гибкие полимерные трубы применяют при строительстве сетей теплоснабжения. Смарт-карты и брелоки позволяют распознавать объекты с помощью радиосигналов.