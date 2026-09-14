Международный фестиваль молодежи стартовал в Екатеринбурге

Международный фестиваль молодёжи стартовал в Екатеринбурге. Его участниками стали около 10 тысяч гостей из почти двухсот стран. На целую неделю столица Урала превратилась в город, объединяющий молодых учёных, инженеров, спортсменов.

Не так легко получить звание молодежной столицы мира. Мало быть просто городом, который пригласил к себе юных гостей. Важно чтобы молодое поколение, которое бывает весьма избирательным, само так решило. И, судя по атмосфере, Екатеринбург и правда покорил всех.

10 тысяч участников из 191 страны мира. Молодые политики, предприниматели, ученые и лидеры мнений - те, от кого зависит будущее своих государств. Место проведения тоже символичное: на стыке Азии и Европы. Два континента и две культуры сплетаются в одном городе. Гостей приветствует и президент.

Участники с этими тезисами однозначно согласны. Чтобы попасть на фестиваль, многие провели в пути больше суток. Летели с пересадками через полмира. Даже из недружественных государств. Поразительное упорство, но оно того стоило!

Многие из участников этого года уже были на предыдущем фестивале в Сочи. И им так понравилось, что как только открылась подача заявок в Екатеринбург, ни секунды не сомневались. Вот она - сила мягкой дипломатии.

30 тысяч квадратных метров экспозиции. 7 интерактивных зон. Все экспонаты можно смело трогать - так знакомство с Россией получится еще более полным. На выставке представлены все достижения нашей страны в развитии технологического прогресса. Можно, надев VR очки, прогуляться по разным городам России. Или же пройти полное медицинское обследование - все в одном месте. Большое внимание уделено внедрению искусственного интеллекта. Пример подает Москва.

"Для этого, наверное, и создаются такие фестивали как Международный фестиваль молодежи - чтобы созывать ребят, чтобы привлекать их, чтобы к нам присоединялись. И благодаря такому огромному пространству, которое Москва нам предоставила и организовала, ребята могут прийти, пообщаться друг с другом и как раз познакомиться с нами", - рассказала Арина Буденная, амбассадор проекта "Молодежь Москвы".

А это и есть главная цель фестиваля - сделать так, чтобы люди с разным менталитетом и говорящие на разных языках, смогли объединиться. И обратная связь уже приходит.