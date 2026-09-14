"Его мучили адские боли": Бабкина рассказала о раке Кобзона и о провокации во время его выступления

11 сентября Иосифу Кобзону могло бы исполниться 89 лет. О прославленном артисте вспомнила Надежда Бабкина.

Для начала "казачка Надя" отметила, что для нее Иосиф Кобзон человек с большой буквы и личность планетарного масштаба. Кроме того, он ярчайший пример для подражания.

Бабкина и Кобзон были знакомы с 1974 года. "На сцене Кобзон был божеством, что и говорить. Никому в голову не приходило вмешиваться в его выступления", - отметила артистка.

Она призналась, что ей хотелось внести некоторую долю импровизации в выступления мэтра, но она страшно боялась, что он может рассердиться. "Он терпеть не мог неотрепетированные моменты", - пояснила артистка.

И все же Бабкина решилась на провокацию. Прямо во время выступления Иосифа Кобзона певица вместе со своим ансамблем выскочила на сцену и пошла хороводом вокруг него, раскинув шали. "Конечно же, у меня ноги тряслись. Но разве могла я показать свою слабину?" - призналась певица.

После выступления Иосиф Кобзон подошел к Надежде Бабкиной. "Я думала, все: мне конец пришел. Сейчас порвет на части", - написала в своем официальном телеграм-канале "казачка Надя". Однако он признался, что ему понравилось.

Бабкина отметила стойкость и мужество Кобзона, ведь он выступал в опасных зонах и даже когда сражался с раком. "Он побывал во всех горячих точках и пулям не кланялся. Он на сцену в таком состоянии выходил, в каком другие встать с постели не смогли бы. Его мучили адские боли, но никто из собратьев по цеху не видел на его лице страданий или отчаяния. Он держался на сцене как кремень – до последних своих дней", - заключила певица.

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